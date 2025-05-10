Голова МЗС Франції назвав пріоритети підтримки України

Йдеться як про військову, так і про культурну сфери

Жан-Ноель Барро (Фото: EPA/ABDUL SABOOR)

Для Франції є кілька напрямів підтримки України, які є пріоритетними для країни. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів міністр закордонних справ країни Жан-Ноель Барро.

Він зазначив, що є військова підтримка, найновішим елементом якої є винищувачі, які сприяють обороні України. Також йдеться про підготовку військових та постачання боєприпасів.

Окрім цього, є підтримка процесу вступу України до ЄС, а ще – економічна, культурна та соціальна діяльність.

"Один з наших ключових підприємців Ксав'є Ньєль інвестував у створення великого телекомунікаційного оператора, що сприятиме цифровому суверенітету та безпеці України (йдеться про купівлю lifecell і "Датагруп-Volia")", – сказав Барро.

Він нагадав, що під час минулого візиту до України відвідав Суми та Музей мистецтв. Франція співпрацює з ним та захищає колекції.

"Тож у багатьох аспектах відновлення України ми активні й хочемо бути ще активнішими. Коли минулого року мер Львова був у Парижі, ми обговорювали, як можемо посилити співпрацю між українськими та французькими містами", – резюмував голова МЗС.