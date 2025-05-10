Глава МИД Франции назвал приоритеты поддержки Украины
Для Франции есть несколько направлений поддержки Украины, которые являются приоритетными для страны. Об этом в интервью Суспильному рассказал министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро.
Он отметил, что есть военная поддержка, новейшим элементом которой являются истребители, способствующие обороне Украины. Также речь идет о подготовке военных и поставках боеприпасов.
Кроме того, есть поддержка процесса вступления Украины в ЕС, а еще – экономическая, культурная и социальная деятельность.
"Один из наших ключевых предпринимателей Ксавье Ньель инвестировал в создание крупного телекоммуникационного оператора, который будет способствовать цифровому суверенитету и безопасности Украины (речь идет о покупке lifecell и Датагруп-Volia")", – сказал Барро.
Он напомнил, что во время прошлого визита в Украину посетил Сумы и Музей искусств. Франция сотрудничает с ним и защищает коллекцию.
"Поэтому во многих аспектах восстановления Украины мы активны и хотим быть еще более активными. Когда в прошлом году мэр Львова был в Париже, мы обсуждали, как можем усилить сотрудничество между украинскими и французскими городами", – резюмировал глава МИД.
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