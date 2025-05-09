Франція спрямує доходи від заморожених активів РФ на обслуговування Caesar в Україні

Жан-Ноэль Барро (Фото: Abdul Saboor / EPA)

Франція спрямує доходи від заморожених активів Росії на обслуговування самохідних артилерійських установок Caesar, які були передані Україні в межах військової допомоги. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту до Львова, передає Le Figaro.

"Незабаром ми оголосимо, що завдяки мобілізації доходів від заморожених активів Франція зможе через свою компанію KNDS забезпечити оперативне обслуговування гармат Caesar, які Франція постачала Україні для протистояння натиску Росії", – сказав Барро.

Медіа нагадало, що у червні 2024 року франко-німецький збройовий концерн KNDS, який, зокрема, займається виробництвом Caesar, погодив у Парижі створення дочірнього підприємства в Україні, а потім оголосив про створення центру технічного обслуговування цих САУ.

Франція надала Україні близько 60 гармат, здатних випустити шість снарядів менш ніж за хвилину на відстань 40 км з високою точністю.