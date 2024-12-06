Головою Центру страткомунікацій при Мінкульті став політконсультант, пов’язаний із Медведчуком

Биков публічно захищав погляди Медведчука на Мінські угоди, заявляючи, що багато українських політиків нібито неправильно трактують цей документ

Сергій Биков (Фото: Facebook)

Міністерство культури та стратегічних комунікацій указом №884 змінило назву "Наукового центру розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". Виконувачем обов'язків директора призначено політичного консультанта Сергія Бикова, який у минулому підтримував екснардепа від забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука.

"Один із перших кроків – це аудит роботи Центру за попередній період. Загальний напрям роботи Центру не змінюється, він визначений у нас стратегією: ми маємо зрештою сформувати ефективну політику "єдиного голосу", щоб усім було зрозуміло, що робить влада, для чого щось робить влада, щоб влада була зрозуміла людям, громадянському суспільству, щоб була відкритою – це все є основна мета роботи Центру", – йдеться у повідомленні.

Биков до листопада 2024 року обіймав посаду заступника начальника управління стратегічного планування та комунікацій, а також керівника відділу взаємодії з громадськістю та медіа в Міністерстві молоді та спорту.

Він має непрямі зв'язки з Медведчуком через підтримку його політичних позицій. Зокрема, Биков публічно захищав погляди Медведчука на Мінські угоди, заявляючи, що багато українських політиків нібито неправильно трактують цей документ. Він вважав, що Медведчук "адекватно оцінює" політичну ситуацію та його підхід до Мінських угод "заслуговує на увагу".