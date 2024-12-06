Центр страткоммуникаций при Минкульте возглавил политконсультант, связанный с Медведчуком

Сергей Быков (Фото: Facebook)

Министерство культуры и стратегических коммуникаций указом №884 сменило название "Научного центра развития туризма" на "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности". Исполняющим обязанности директора назначен политический консультант Сергей Быков, который в прошлом поддерживал экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"Один из первых шагов – это аудит работы Центра за предыдущий период. Общее направление работы Центра не меняется, оно определено у нас стратегией: мы должны наконец сформировать эффективную политику "единого голоса", чтобы всем было понятно, что делает власть, для чего что-то делает власть, чтобы власть была понята людям, гражданскому обществу, чтобы была открытой – это все есть основная цель работы Центра", – говорится в сообщении.

Быков до ноября 2024 занимал должность заместителя начальника управления стратегического планирования и коммуникаций, а также руководителя отдела взаимодействия с общественностью и медиа в министерстве молодежи и спорта.

У него косвенные связи с Медведчуком из-за поддержки его политических позиций. В частности, Быков публично защищал взгляды Медведчука на Минские соглашения, заявляя, что многие украинские политики якобы неправильно трактуют этот документ. Он считал, что Медведчук "адекватно оценивает" политическую ситуацию и его подход к Минским соглашениям "заслуживает внимания".