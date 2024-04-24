Громадянство РФ у експосадовиці Мін’юсту. Суд не дозволив повернутися на посаду Прилуцькій

За даними правоохоронців, ексчиновниця ще може оскаржити це рішення у Верховному суді

Марина Прилуцька (Фото: Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції)

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним звільнення з Міністерства юстиції колишньої топпосадовиці цього відомства, у якої Служба безпеки України виявила громадянство Росії. Про це повідомила пресслужба СБУ. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронному органі, мова йде про Марину Прилуцьку.

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Марину Прилуцьку Мін'юст у липні 2021 року звільнив із посади заступниці начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції — начальниці Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області.

За даними правоохоронного органу, жінка у 2014 році з власної ініціативи отримала російське громадянство. Спецслужба поінформувала про це керівництво міністерства і чиновницю звільнили із займаної посади.

Після цього Прилуцька оскаржила це рішення, посилаючись на довідку Головного управління МВС Росії. У документі стверджувалося, що в неї нібито немає російського паспорта – у Мін'юсті підозрювали, що документ підроблений, бо в ньому є помилки.

Довідка Прилуцької (Фото: Мін'юст)

За даними СБУ, наразі, після ознайомлення із доказовою базою суд відмовився поновлювати ексчиновницю на посаді. Представники правоохоронного органу пояснили в суді нікчемність довідки МВС Росії та довели, що позивачка не виїжджала в Болгарію, де, за її словами, нібито отримала відповідну довідку.

За даними правоохоронців, ексчиновниця ще може оскаржити це рішення у Верховному суді.

У січні 2024 року Верховний суд скасував постанову суду нижчої інстанції, який визнав законним звільнення чиновниці Міністерства юстиції Марини Прилуцької.

У касаційній скарзі адвокати Прилуцької зазначили, що лист СБУ про наявність у неї російського громадянства "не містить достовірної інформації", і суди нижчих інстанцій "упереджено" підійшли до з'ясування обставин справи.

Тоді ж стало відомо, що справу повторно розглядатимуть у Шостому апеляційному адміністративному суді.

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