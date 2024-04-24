Гражданство РФ у экс-чиновника Минюста. Суд не позволил вернуться на должность Прилуцкой

По данным правоохранителей, экс-чиновница еще может обжаловать это решение в Верховном суде

Марина Прилуцкая (Фото: Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции)

Шестой апелляционный административный суд признал законным увольнение из Министерства юстиции бывшей топ-чиновницы этого ведомства, у которой Служба безопасности Украины обнаружила гражданство России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительном органе, речь идет о Марине Прилуцкой.

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Марину Прилуцкую Минюст в июле 2021 года уволил с должности заместителя начальника Центрального межрегионального управления Министерства юстиции – начальницы Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Киевской области.

По данным правоохранительного органа, женщина в 2014 году по собственной инициативе получила российское гражданство. Спецслужба проинформировала об этом руководство министерства и чиновницу уволили с занимаемой должности.

После этого Прилуцкая обжаловала это решение, ссылаясь на справку Главного управления МВД России. В документе утверждалось, что у нее якобы нет российского паспорта – в Минюсте подозревали, что документ поддельный, потому что в нем есть ошибки.

Справка Прилуцкой (Фото: Минюст)

По данным СБУ, сейчас, после ознакомления с доказательной базой суд отказался восстанавливать экс-чиновницу в должности. Представители правоохранительного органа объяснили в суде ничтожность справки МВД России и доказали, что истица не выезжала в Болгарию, где, по ее словам, якобы получила соответствующую справку.

По данным правоохранителей, экс-чиновница еще может обжаловать это решение в Верховном суде.

В январе 2024 года Верховный суд отменил постановление суда низшей инстанции, признавшего законным увольнение чиновницы Министерства юстиции Марины Прилуцкой.

В кассационной жалобе адвокаты Прилуцкой отметили, что письмо СБУ о наличии у нее российского гражданства "не содержит достоверной информации", и суды низших инстанций "предвзято" подошли к выяснению обстоятельств дела.

Тогда же стало известно, что дело будет повторно рассмотрено в Шестом апелляционном административном суде.

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