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"Схемы": У экс-судьи Верховного Суда нашли российский паспорт – документы

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 20:45
Валентина Симоненко (Фото: zib.com.ua)

Проект Радио Свобода "Схемы" заявляет, что у бывшей судьи Верховного Суда Валентины Симоненко есть российский паспорт. Журналисты приводят соответствующие документы: срок действия паспорта истек, но экс-чиновница могла не выйти из гражданства РФ. Также Симоненко сообщила журналистам, что получает пожизненное денежное довольствование от государства – около 200 000 грн.

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В марте 2023 года Симоненко подала в отставку.

Согласно выписке из автоматизированной системы "Роспаспорт", бывшая судья ВС стала гражданкой РФ 10 апреля 2003 года, когда у нее еще была фамилия Смирнова.

Она получила паспорт по российскому закону, позволяющему получить паспорт лицу, супруг которого, либо родственник, либо родители имеют российское гражданство, пишет издание.

СМИ отмечает, что к моменту получения гражданства РФ Симоненко уже работала судьей в Апелляционном суде Севастополя в Крыму.

В настоящее время российский паспорт Симоненко считается "недействительным в связи с истечением срока его действия", отмечают "Схемы".

"Согласно выписке, паспорт гражданки РФ на имя Валентины Смирновой выдал орган внутренних дел в станице Вешенской, расположенной в Ростовской области. В базах данных утечки жителей РФ указано, что по состоянию на 2015 и 2017 годы Симоненко была зарегистрирована именно в этом регионе. В базе же – данные ее российского паспорта", – сообщает СМИ.

"Схемы" заявляют, что это может свидетельствовать о том, что Симоненко не выходила из российского гражданства, поскольку, согласно указу российского диктатора Владимира Путина, для этого необходимо подать документ о снятии с регистрационного учета по месту жительства.

Согласно утечке из баз данных РФ, Симоненко вероятно этого не сделала, отмечает издание.

По закону Украины о судоустройстве и статусе судей, отставка судьи может быть прекращена в случае приобретения судьей гражданства другого государства, а соответствующее решение принимает Высший совет правосудия.

"Схемы" пишут, что связались с Симоненко – та возразила, что получала гражданство РФ, но признала, что неоднократно ездила в Ростовскую область, где на тот момент проживали родители ее мужа.

"Что я буду врать, я действительно была там, потому что мы ездили к его (мужа – "Схемы") маме. Она там жила", – сказала она.

Симоненко подтвердила журналистам, что с апреля 2023 получает пожизненное денежное обеспечение, его размер составляет около 200 000 грн в месяц.

Впоследствии в мессенджере СМИ направило экс-судье ВС выписку из "Роспаспорта" для ознакомления, однако она больше не выходила на связь, заключают "Схемы".

Фото: ''Схемы''

Фото: ''Схемы''

Фото: ''Схемы''

  • В сентябре 2022 года "Схемы" заявили, что обнаружили гражданство России у заместителя председателя Верховного суда Украины Богдана Львова.
  • 3 октября СБУ сообщила, что Львов в 2012 году продлил паспорт гражданина РФ вместо паспорта, выданного ему в России в 1999 году.
  • 5 октября тогдашний глава Верховного суда своим приказом отчислил из состава институции Львова.

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Артём Джерипа
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верховный судсхемыгражданство РФвалентина симоненко
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