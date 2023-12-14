ГУР: У крейсера "Москва" новий командир. Україна потопила корабель торік – фото

Підставою такого рішення вказується "клопотання в.о. командувача Чорноморським флотом РФ від 10 вересня 2022 року". Крейсер потопили у квітні 2022-го

Крейсер Москва (Скриншот)

Новим командиром знищеного Україною у квітні 2022 року ракетного крейсера "Москва" став Андрій Саватєєв. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Українські розвідники отримали витяг із наказу міністра оборони країни-агресора Сергія Шойгу №1012 з грифом "для службового користування".

Згідно з документом, Саватєєв обійняв "вакантну" посаду як тимчасовий виконувач обов'язків.

Підставою такого рішення вказується "клопотання в.о. командувача Чорноморським флотом РФ від 10 вересня 2022 року".

РосЗМІ повідомляли, що серед росіян, ліквідованих під час удару по крейсеру "Москва", був син командира дивізії Чорноморського флоту Росії контрадмірала Олега Криворога.

Фото: ГУР

Крейсер "Москва" було знищено українськими ракетами "Нептун" у ніч із 13 на 14 квітня.

Наразі залишки флагмана ЧФ РФ перебувають на дні Чорного моря, їх можна розглянути на знімках із супутникового радара.

Російське міністерство оборони визнає загибель лише одного військовослужбовця, ще 27 "зникли безвісти". За українськими даними, загалом на крейсері проходили службу до 500 осіб, з яких врятували лише 58.

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