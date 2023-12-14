ГУР: У крейсера "Москва" новий командир. Україна потопила корабель торік – фото
Крейсер Москва (Скриншот)

Новим командиром знищеного Україною у квітні 2022 року ракетного крейсера "Москва" став Андрій Саватєєв. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Українські розвідники отримали витяг із наказу міністра оборони країни-агресора Сергія Шойгу №1012 з грифом "для службового користування".

Згідно з документом, Саватєєв обійняв "вакантну" посаду як тимчасовий виконувач обов'язків.

Підставою такого рішення вказується "клопотання в.о. командувача Чорноморським флотом РФ від 10 вересня 2022 року".

РосЗМІ повідомляли, що серед росіян, ліквідованих під час удару по крейсеру "Москва", був син командира дивізії Чорноморського флоту Росії контрадмірала Олега Криворога.

Фото: ГУР
Фото: ГУР

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