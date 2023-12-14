ГУР: У крейсера "Москва" новый командир. ВСУ потопили корабль в прошлом году – фото

Основанием такого решения указывается "ходатайство и.о. командующего ЧФ РФ от 10 сентября 2022 года". Крейсер потопили в апреле 2022-го

Крейсер Москва (Скриншот)

Новым командиром уничтоженного Украиной в апреле 2022 года ракетного крейсера "Москва" стал Андрей Саватеев. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Украинские разведчики получили выписку из приказа министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу №1012 с грифом "для служебного пользования".

Согласно документу, Саватеев занял "вакантную" должность как временный исполняющий обязанности.

Основанием такого решения указывается "ходатайство и.о. командующего Черноморским флотом РФ от 10 сентября 2022 года".

РосСМИ сообщали, что среди россиян, ликвидированных при ударе по крейсеру "Москва", был сын командира дивизии Черноморского флота России контр-адмирала Олега Криворога.

Фото: ГУР

Крейсер "Москва" был уничтожен украинскими ракетами "Нептун" в ночь с 13 на 14 апреля.

Пока остатки флагмана ЧФ РФ находятся на дне Черного моря, их можно рассмотреть на снимках со спутникового радара.

Российское министерство обороны признает гибель только одного военнослужащего, еще 27 "пропали без вести". По украинским данным, всего на крейсере проходили службу до 500 человек, из которых спасли только 58 человек.

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