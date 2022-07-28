На крейсере "Москва" погиб сын контр-адмирала России – СМИ

Среди россиян, ликвидированных при ударе по крейсеру "Москва", был сын командира дивизии Черноморского флота России контр-адмирала Олега Криворога. Об этом сообщает в Telegram российское издание Агентство.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным источников издания, Валерий Криворог, сын командира дивизии Черноморского флота РФ контр-адмирала Олега Криворога, служил на "Москве" в звании капитан-лейтенанта. О нем известно, что в 2019 году он командовал ротой приема и распределения военнослужащих центра обеспечения управления штаба флота.

Криворог-младший официально считается пропавшим без вести после затопления крейсера "Москва". На его странице в социальной сети последнее обновление было 9 апреля.

Криворог-старший является командиром 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота России, в состав которой входил и уничтоженный флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва".

Российское командование официально признает гибель на "Москве" одного оккупанта, еще 27 считаются пропавшими без вести.

Пленный моряк, принимавший участие в операции по спасению корабля, рассказал на допросе, что после удара ВСУ на крейсере "Москва" было много трупов оккупантов.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.