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На крейсере "Москва" погиб сын контр-адмирала России – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 06:48
На крейсере
Крейсер "Москва" (Фото: OSINTtechnical)

Среди россиян, ликвидированных при ударе по крейсеру "Москва", был сын командира дивизии Черноморского флота России контр-адмирала Олега Криворога. Об этом сообщает в Telegram российское издание Агентство.

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По данным источников издания, Валерий Криворог, сын командира дивизии Черноморского флота РФ контр-адмирала Олега Криворога, служил на "Москве" в звании капитан-лейтенанта. О нем известно, что в 2019 году он командовал ротой приема и распределения военнослужащих центра обеспечения управления штаба флота.

Валерій Криворог (Фото – Telegram Агентство. Новости)

Криворог-младший официально считается пропавшим без вести после затопления крейсера "Москва". На его странице в социальной сети последнее обновление было 9 апреля.

Криворог-старший является командиром 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота России, в состав которой входил и уничтоженный флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва".

Российское командование официально признает гибель на "Москве" одного оккупанта, еще 27 считаются пропавшими без вести.  

СПРАВКА. Крейсер "Москва" был уничтожен украинскими ракетами "Нептун" в ночь с 13 на 14 апреля. Остатки флагмана ЧФ РФ на дне Черного моря можно рассмотреть на снимках со спутникового радара. Уничтожение "Москвы" и других кораблей ЧФ вынудило Россию проводить для остатков своего флота специальные учения по действиям в случае угрозы.
  • Пленный моряк, принимавший участие в операции по спасению корабля, рассказал на допросе, что после удара ВСУ на крейсере "Москва" было много трупов оккупантов. 
Сергей Бережной
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крейсер москва
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