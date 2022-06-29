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"Было много трупов". СБУ допросила оккупанта, который спасал крейсер "Москва" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 11:44
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После удара ВСУ по флагману Черноморского флота РФ на крейсере "Москва" было много трупов оккупантов. Об этом рассказал на допросе в Службе безопасности Украины пленный российский моряк, который принимал участие в операции по спасению корабля, а потом перевелся в пехоту.

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Он рассказал, что не захотел погибнуть в море на каком-то другом корабле.

"Там было много трупов и в основном спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он потонул, его не смогли отбуксировать… Я насмотрелся, что было на "Москве", и не хотел дальше видеть, что посреди моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался", – рассказал он.

Смотрите фото: В море выловили буй "Москвы"

После этого он перевелся в сухопутные войска РФ, чтобы воевать против Украины на суше. После трех недель "учебки" у инструкторов из ЧВК Вагнера его отправили на разведку в Волновахский район Донецкой области, где 30 оккупантов на двух БТР наткнулись на засаду ВСУ.

По словам экс-моряка, из группы захватчиков уцелели лишь трое, а их командиры бросили раненых на поле боя.

СПРАВКА. Крейсер "Москва" был уничтожен украинскими ракетами "Нептун" в ночь с 13 на 14 апреля. Остатки флагмана ЧФ РФ на дне Черного моря можно рассмотреть на снимках со спутникового радара. Уничтожение "Москвы" и других кораблей ЧФ вынудило Россию проводить для остатков своего флота специальные учения по действиям в случае угрозы.

Оккупант на видео "кается", говорит, "мы никого не освобождаем, мы только захватываем, мы мародерим, это страшная война".

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Евгений Пилипенко
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