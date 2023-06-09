Ісландія призупиняє роботу посольства у Москві. Кулеба: Варварство веде до повної ізоляції

З 1 серпня Ісландія призупиняє роботу свого посольства у Москві та закликає РФ до аналогічного кроку. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував главі МЗС Ісландії Тордіу Гільфадоттір за таке рішення.

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Як повідомляє пресслужба МЗС Ісландії, глава відомства ухвалила рішення призупинити роботу посольства Ісландії у Москві з 1 серпня 2023 року.

Сьогодні, 9 червня, МЗС викликало посла Росії, щоб проінформувати його про це рішення. Ісландія також звернулася до РФ з проханням обмежити діяльність свого посольства у Рейк'явіку відповідно до статті 11 Віденської конвенції про дипломатичні відносини та знизити рівень дипломатичного представництва.

Глава МЗС Ісландії сказала, що "це непросте рішення", але нинішня ситуація "просто не дозволяє" невеликій дипломатичній службі Ісландії мати посольство в РФ.

"Сподіваюся, що умови колись дозволять нам мати нормальні та плідні відносини з Росією, але це залежить від рішень, які ухвалить Кремль", – сказала глава МЗС.

Кулеба подякував МЗС Ісландії за дане рішення: "Росія має побачити, що варварство веде до повної ізоляції. Я закликаю інші держави наслідувати приклад Ісландії".

У січні 2023-го глава МЗС Литви заявив, що в країнах ЄС не потрібні посли Росії – від них немає особливої користі.

20 квітня Київрада розірвала договір оренди землі з посольством Росії.

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