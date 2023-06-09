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Исландия приостанавливает работу посольства в Москве. Кулеба: Варварство ведет к изоляции

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 16:41
Исландия приостанавливает работу посольства в Москве. Кулеба: Варварство ведет к изоляции - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

С 1 августа Исландия приостанавливает работу своего посольства в Москве и призывает РФ к аналогичному шагу. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил главу МИД Исландии Тордис Гильфадоттир за такое решение.

Как сообщает пресс-служба МИД Исландии, глава ведомства приняла решение приостановить работу посольства Исландии в Москве с 1 августа 2023 года.

Сегодня, 9 июня, МИД вызвал посла России, чтобы проинформировать его об этом решении. Исландия также обратилась к РФ с просьбой ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике в соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических отношениях и снизить уровень дипломатического представительства.

Глава МИД Исландии сказала, что "это непростое решение", но нынешняя ситуация "просто не позволяет" небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в РФ.

"Надеюсь, что условия когда-нибудь позволят нам иметь нормальные и плодотворные отношения с Россией, но это зависит от решений, которые примет Кремль", – сказала глава МИД.

Кулеба поблагодарил МИД Исландии за данное решение: "Россия должна увидеть, что варварство ведет к полной изоляции. Я призываю другие государства последовать примеру Исландии".

Оксана Житнюк
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