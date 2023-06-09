Исландия приостанавливает работу посольства в Москве. Кулеба: Варварство ведет к изоляции
С 1 августа Исландия приостанавливает работу своего посольства в Москве и призывает РФ к аналогичному шагу. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил главу МИД Исландии Тордис Гильфадоттир за такое решение.
Как сообщает пресс-служба МИД Исландии, глава ведомства приняла решение приостановить работу посольства Исландии в Москве с 1 августа 2023 года.
Сегодня, 9 июня, МИД вызвал посла России, чтобы проинформировать его об этом решении. Исландия также обратилась к РФ с просьбой ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике в соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических отношениях и снизить уровень дипломатического представительства.
Глава МИД Исландии сказала, что "это непростое решение", но нынешняя ситуация "просто не позволяет" небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в РФ.
"Надеюсь, что условия когда-нибудь позволят нам иметь нормальные и плодотворные отношения с Россией, но это зависит от решений, которые примет Кремль", – сказала глава МИД.
Кулеба поблагодарил МИД Исландии за данное решение: "Россия должна увидеть, что варварство ведет к полной изоляции. Я призываю другие государства последовать примеру Исландии".
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