В МИД Литвы заявили, что в странах ЕС не нужны послы России – от них нет особой пользы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не видит смысла в том, чтобы государства-члены Европейского Союза имели в своих странах послов России. Об этом Ландсбергис сказал на совместной пресс-конференции с коллегами из стран Балтии и Польши, передает Verslo Zinios.

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"В большинстве случаев нет особой пользы в том, чтобы иметь посла, российского посла, в какой-либо европейской столице. Потому что, как мы видим, это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, который покрывает военные преступления и в целом продвигает геноцидную повестку", – заявил глава МИД Литвы.

Он подчеркнул, что до недавнего прошлого Литва была единственной страной, в которой не было российского посла.

"Сейчас мы в группе стран Балтии", – сказал Ландсбергис.

На прошлой неделе Эстония и Латвия объявили о решении выслать российских послов из страны. Таллинн так отреагировал на соответствующее решение Кремля, а Рига выразила солидарность с соседней страной.

Литва понизила дипломатические отношения с Россией в апреле 2022 года в ответ на военные преступления россиян в Буче.

"Я не исключаю, что еще больше стран, увидев, что происходит в Украине, смогут убедиться, что это правильный путь", – сказал глава МИД Литвы.

Он отметил, что это потребует времени и есть разные точки зрения.

Министры Польши, Латвии и Эстонии заявили, что пока Россия продолжает войну в Украине, у дипломатических отношений с Кремлем нет будущего.

23 января Ландсбергис призвал Запад как можно быстрее смириться с проигрышем России и действовать.

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Наталія Медведєва

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