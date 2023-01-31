UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В МИД Литвы заявили, что в странах ЕС не нужны послы России – от них нет особой пользы

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 21:02
В МИД Литвы заявили, что в странах ЕС не нужны послы России – от них нет особой пользы - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не видит смысла в том, чтобы государства-члены Европейского Союза имели в своих странах послов России. Об этом Ландсбергис сказал на совместной пресс-конференции с коллегами из стран Балтии и Польши, передает Verslo Zinios.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В большинстве случаев нет особой пользы в том, чтобы иметь посла, российского посла, в какой-либо европейской столице. Потому что, как мы видим, это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, который покрывает военные преступления и в целом продвигает геноцидную повестку", – заявил глава МИД Литвы.

Он подчеркнул, что до недавнего прошлого Литва была единственной страной, в которой не было российского посла.

"Сейчас мы в группе стран Балтии", – сказал Ландсбергис.

На прошлой неделе Эстония и Латвия объявили о решении выслать российских послов из страны. Таллинн так отреагировал на соответствующее решение Кремля, а Рига выразила солидарность с соседней страной.

Литва понизила дипломатические отношения с Россией в апреле 2022 года в ответ на военные преступления россиян в Буче.

"Я не исключаю, что еще больше стран, увидев, что происходит в Украине, смогут убедиться, что это правильный путь", – сказал глава МИД Литвы.

Он отметил, что это потребует времени и есть разные точки зрения.

Министры Польши, Латвии и Эстонии заявили, что пока Россия продолжает войну в Украине, у дипломатических отношений с Кремлем нет будущего.

Читайте также: МИД Литвы: РФ пугает ядерным оружием, чтобы мы не помогали Украине. Надо угрожать в ответ

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
посольство война литва Габриэлюс Ландсбергис
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 