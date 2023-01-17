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МИД Литвы: РФ пугает ядерным оружием, чтобы мы не помогали Украине. Надо угрожать в ответ

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 23:43
МИД Литвы: РФ пугает ядерным оружием, чтобы мы не помогали Украине. Надо угрожать в ответ - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что РФ пугает весь мир ядерным оружием, чтобы союзники прекратили военную помощь Украине. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, цитирует его LRT.

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По его словам, западные страны не могут поддаваться угрозам России ядерным оружием, поскольку через них Кремль пытается заставить партнеров прекратить помогать Украине. 

Он отметил, что угрозы силой являются одним из пропагандистских инструментов россиян. 

"РФ пытается создать атмосферу страха и контролировать процесс принятия нами решений, удержать нас от поставок оружия в Украину. Важно не поддаваться страху, продолжать поставки оружия в Украину, вооружать союзные государства и запастись терпением", — сказал Ландсбергис. 

Дипломат заявил, что нужно помочь Украине победить и вооружить страны, которые находятся в непосредственной опасности со стороны РФ, в частности, Литву. 

"Запад также должен создать нарратив, что будет ответ на применение Россией атомного оружия", — резюмировал он. 

Читайте также: Путин сдержал НАТО ядерными угрозами, он блефует. Переговоры нужны с позиции силы — Болтон 

Дмитро Гриниченко
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война литва ядерное оружие военная помощь Габриэлюс Ландсбергис
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