Джерела у Ватикані назвали можливих переговорників "місії миру" для Росії та України

Стали відомі імена двох найімовірніших посланців "місії миру" Ватикану, про яку згадував раніше папа римський Франциск. Про це повідомив близький до католицького Святого Престолу блог Il Sismografo.

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За даними джерел видання, до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським має бути направлений кардинал Болоньї Маттео Зуппі, а до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним має поїхати голова департаменту східних церков Ватикану архієпископ Клаудіо Гуджеротті.

Сайт повідомляє, що раніше дипломатичні місії Ватикану звернулися з проханнями до Києва та Москви розглянути можливість прийняття папських посланців для обговорення теми мирних переговорів.

Обидва уряди відповіли принциповою згодою. Водночас було поставлено низку зустрічних питань, зокрема чи йдеться про двох посланців (по одному в кожну країну), чи про одного посланця, а також хто саме виступатиме в цій якості.

На нинішньому етапі попередньо узгоджено імена кардинала Маттео Зуппі та архієпископа Клаудіо Гуджеротті, проте остаточне рішення щодо їх кандидатур поки не затверджено.

Прессекретар Ватикану Маттео Бруні сказав Reuters, що у нього немає коментарів на цю тему, проте нагадав нещодавній коментар держсекретаря Ватикану кардинала П'єтро Пароліна про те, що "настав момент виступити з ініціативою щодо встановлення справедливого миру в Україні".

30 квітня папа Франциск сказав, що Ватикан створив миротворчу місію для припинення війни Росії проти України, але ця місія поки що не є публічною.

13 травня президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Італії та Ватикану, де був прийнятий папою римським Франциском.

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