Источники в Ватикане назвали возможных переговорщиков "миссии мира" для России и Украины

Стали известны имена двух наиболее вероятных посланников "миссии мира" Ватикана, о которой упоминал ранее папа римский Франциск. Об этом сообщил близкий к католическому Святому Престолу блог Il Sismografo.

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По данным источников издания, в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским должен быть направлен кардинал Болоньи Маттео Зуппи, а в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным может поехать глава департамента восточных церквей Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Сайт сообщает, что ранее дипломатические миссии Ватикана обратились с просьбами к Киеву и Москве рассмотреть возможность приема папских посланников для обсуждения темы мирных переговоров.

Оба правительства ответили принципиальным согласием. При этом были поставлены ряд встречных вопросов, в том числе идет ли речь о двух посланниках (по одному в каждую страну) или об одном посланнике, а также кто именно будет выступать в этом качестве.

На нынешнем этапе предварительно согласованы имена кардинала Маттео Зуппи и архиепископа Клаудио Гуджеротти, однако окончательное решение по их кандидатурам пока не утверждено.

Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни сказал Reuters, что у него нет комментариев по этой теме, однако напомнил недавний комментарий госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина о том, что "настал момент выступить с инициативой по установлению справедливого мира в Украине".

30 апреля папа Франциск сказал, что Ватикан создал миротворческую миссию для прекращения войны России против Украины, но эта миссия пока не является публичной.

13 мая президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италию и в Ватикан, где был принят папой римским Франциском.

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