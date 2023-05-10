В Ватикане утверждают, что их "миротворческая миссия" действует в Украине конфиденциально

Миротворческая миссия Святого Престола по прекращению войны России против Украины находится "в стадии реализации" и ведется "конфиденциально". Об этом госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил изданию ANSA.

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Как сообщил кардинал, миссия реализует "конфиденциальные наработки", и он "действительно верит, что дело сдвинется".

Паролин также прокомментировал заявления представителей властей Украины, что им ничего не известно о миссии Ватикана и что "под ковром никто ни с кем договариваться не собирается".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где с обеих сторон прояснялось, что произошло недопонимание", — сказал кардинал.

30 апреля 2023 года папа Франциск сказал журналистам, что Ватикан создал миротворческую миссию для прекращения войны России против Украины, но эта миссия пока не является публичной.

В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".

Перед визитом в Венгрию в Ватикане говорили, что папа римский будет пытаться "предпринять любые шаги к миру" в Украине.

1 мая папа римский сказал, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Орбаном и митрополитом Илларионом, представителем Российской православной церкви в Будапеште.

Сергій Бережний

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