RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Журналіст LIGA.net Дмитро Фіонік став переможцем у двох номінаціях конкурсу "Честь професії"

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 19:27
Журналіст LIGA.net Дмитро Фіонік став переможцем у двох номінаціях конкурсу
Дмитро Фіонік

Журналіст LIGA.net Дмитро Фіонік переміг у двох номінаціях конкурсу професійної журналістики "Честь професії" — "Найкращий репортаж" і "Найкраща публіцистика". Про це повідомляється у Facebook конкурсу.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем

У номінації "Найкращий репортаж" переміг матеріал Фіоніка "Ми повернемося до Маріуполя". Стратегія єпископа Геннадія Мохненка та його капеланів".

У номінації "Найкраща публіцистика" — стаття Дмитра "Війна з Богом. Як Росія здійснює церковну окупацію на захоплених територіях".

Довідка. "Честь професії" — український конкурс професійної журналістики. Проводиться з 2010 року. Організатор конкурсу – Національна асоціація медіа.

Читайте також: Українські журналісти здобули Пулітцерівську премію за фотографії Маріуполя

Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
журналістикаДмитро Фіонікчесть професії
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 