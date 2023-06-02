Журналіст LIGA.net Дмитро Фіонік став переможцем у двох номінаціях конкурсу "Честь професії"

Журналіст LIGA.net Дмитро Фіонік переміг у двох номінаціях конкурсу професійної журналістики "Честь професії" — "Найкращий репортаж" і "Найкраща публіцистика". Про це повідомляється у Facebook конкурсу.

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У номінації "Найкращий репортаж" переміг матеріал Фіоніка "Ми повернемося до Маріуполя". Стратегія єпископа Геннадія Мохненка та його капеланів".

У номінації "Найкраща публіцистика" — стаття Дмитра "Війна з Богом. Як Росія здійснює церковну окупацію на захоплених територіях".

Довідка. "Честь професії" — український конкурс професійної журналістики. Проводиться з 2010 року. Організатор конкурсу – Національна асоціація медіа.

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