Журналіст LIGA.net Дмитро Фіонік став переможцем у двох номінаціях конкурсу "Честь професії"
02.06.2023, 19:27
Дмитро Фіонік
Журналіст LIGA.net Дмитро Фіонік переміг у двох номінаціях конкурсу професійної журналістики "Честь професії" — "Найкращий репортаж" і "Найкраща публіцистика". Про це повідомляється у Facebook конкурсу.
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У номінації "Найкращий репортаж" переміг матеріал Фіоніка "Ми повернемося до Маріуполя". Стратегія єпископа Геннадія Мохненка та його капеланів".
У номінації "Найкраща публіцистика" — стаття Дмитра "Війна з Богом. Як Росія здійснює церковну окупацію на захоплених територіях".
Довідка. "Честь професії" — український конкурс професійної журналістики. Проводиться з 2010 року. Організатор конкурсу – Національна асоціація медіа.
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