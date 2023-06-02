Журналист LIGA.net Дмитрий Фионик победил в двух номинациях конкурса "Честь профессии"

Журналист LIGA.net Дмитрий Фионик победил в двух номинациях конкурса профессиональной журналистики "Честь профессии" – "Лучший репортаж" и "Лучшая публицистика". Об этом сообщается в Facebook конкурса.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

В номинации "Лучший репортаж" победил материал Фионика "Мы вернемся в Мариуполь". Стратегия епископа Геннадия Мохненко и его капелланов".

В номинации "Лучшая публицистика" – статья Дмитрия "Война с Богом. Как Россия совершает церковную оккупацию на захваченных территориях".

Справка. "Честь профессии" – украинский конкурс профессиональной журналистики. Проводится с 2010 года. Организатор конкурса – Национальная ассоциация медиа.

Читайте также: Украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию за фотографии Мариуполя

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.