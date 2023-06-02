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Журналист LIGA.net Дмитрий Фионик победил в двух номинациях конкурса "Честь профессии"

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 19:27
Журналист LIGA.net Дмитрий Фионик победил в двух номинациях конкурса
Дмитрий Фионик

Журналист LIGA.net Дмитрий Фионик победил в двух номинациях конкурса профессиональной журналистики "Честь профессии" – "Лучший репортаж" и "Лучшая публицистика". Об этом сообщается в Facebook конкурса.

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В номинации "Лучший репортаж" победил материал Фионика "Мы вернемся в Мариуполь". Стратегия епископа Геннадия Мохненко и его капелланов".

В номинации "Лучшая публицистика" – статья Дмитрия "Война с Богом. Как Россия совершает церковную оккупацию на захваченных территориях".

Справка. "Честь профессии" – украинский конкурс профессиональной журналистики. Проводится с 2010 года. Организатор конкурса – Национальная ассоциация медиа.

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Вадим Ребрина
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