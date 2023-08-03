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Катастрофа гелікоптера МВС. П'ятьом співробітникам ДСНС повідомили про підозру – відео

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 13:08
Катастрофа гелікоптера МВС. П'ятьом співробітникам ДСНС повідомили про підозру – відео - Фото
Прощание с погибшим в Броварах руководством МВД (фото - Офис президента)

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС у тому, що їхні дії 18 січня 2023 року призвели до авіакатастрофи, в якій загинуло керівництво МВС. Про це повідомляє ДБР.

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За даними ДБР, п'ятеро співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого було керівництво МВС.

Про підозру повідомлено:

- начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в.о. командира частини;

- заступнику командира з льотної підготовки;

- командиру авіаційної ескадрильї;

- начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

"Посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей", – йдеться у повідомленні.

Стверджується, що слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували "чорні скриньки".

Реконструкція траєкторії польоту – останні 1,5 хв.

Катастрофа гелікоптера МВС. П'ятьом співробітникам ДСНС повідомили про підозру – відео

Встановлено, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей.

Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області.

Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари.

Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів.

Проте, жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше, до моменту сприятливих погодних умов.

Повідомляється, що через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху.

Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся вгору, втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею.

Посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду.

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру у службовій недбалості.

Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі до 10 років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Наталія Медведєва
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