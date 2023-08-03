Катастрофа вертолета МВД. Пяти сотрудникам ГСЧС сообщили о подозрении – видео
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пять должностным лицам ГСЧС в том, что их действия 18 января 2023 года привели к авиакатастрофе, в которой погибло руководство МВД. Об этом сообщает ГБР.
По данным ГБР, пятеро сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство МВД.
О подозрении сообщено:
- начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины, и.о. командира части;
- заместителю командира по летной подготовке;
- командиру авиационной эскадрильи;
- начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.
"Должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей", – говорится в сообщении.
Утверждается, что следователи ДБР возобновили поминутно день аварии, в том числе расшифровали "черные ящики".
Реконструкция траектории полета – последние 1,5 мин.
Установлено, что в январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области.
Несмотря на оговорку внутренних инструкций и требований законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области.
Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.
Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары.
У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов.
Однако ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, к моменту благоприятных погодных условий.
Сообщается, что из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения.
Командир экипажа увидел препятствие – многоэтажное здание и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх, потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра в результате отсутствия необходимых навыков допустил столкновение с землей.
Чиновникам Управления авиации ГСЧС и САО ОССГЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), что повлекло за собой гибель людей и большой материальный ущерб.
Начальник службы безопасности полетов этого же отряда уведомлен о подозрении в служебной халатности.
Санкция статей предусматривает наказание – лишение свободы до 10 лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании мер.
- Утром 18 января 2023 года во время аварии вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД. По последним данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадал 31 человек, из них 13 детей.
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