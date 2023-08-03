Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пять должностным лицам ГСЧС в том, что их действия 18 января 2023 года привели к авиакатастрофе, в которой погибло руководство МВД. Об этом сообщает ГБР.

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По данным ГБР, пятеро сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство МВД.

О подозрении сообщено:

- начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины, и.о. командира части;

- заместителю командира по летной подготовке;

- командиру авиационной эскадрильи;

- начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

"Должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей", – говорится в сообщении.

Утверждается, что следователи ДБР возобновили поминутно день аварии, в том числе расшифровали "черные ящики".

Реконструкция траектории полета – последние 1,5 мин.

Установлено, что в январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области.

Несмотря на оговорку внутренних инструкций и требований законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области.

Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары.

У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов.

Однако ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, к моменту благоприятных погодных условий.

Сообщается, что из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения.

Командир экипажа увидел препятствие – многоэтажное здание и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх, потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра в результате отсутствия необходимых навыков допустил столкновение с землей.

Чиновникам Управления авиации ГСЧС и САО ОССГЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), что повлекло за собой гибель людей и большой материальный ущерб.

Начальник службы безопасности полетов этого же отряда уведомлен о подозрении в служебной халатности.

Санкция статей предусматривает наказание – лишение свободы до 10 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер.

Утром 18 января 2023 года во время аварии вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД. По последним данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадал 31 человек, из них 13 детей.

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