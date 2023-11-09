Хакери ГРУ організували шатдаун в одній з областей України в 2022 році – фахівці Google

Наприкінці 2022 року проти енергосистеми України було вжито кібератаку російських спецслужб, яка порушила енергопостачання однієї з областей одночасно з ракетною атакою. Про це йдеться в повідомленні компанії з кібербезпеки Mandiant, яка входить до групи Google.

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За даними звіту, хакерське угруповання, яке аналітики називають Sandworm, змогло в жовтні 2022 року викликати відключення електроенергії в одному з районів України.

Одночасно з ракетним ударом РФ по розподільчій станції система управління нею була зламана і отримала команду відключення електроенергії. Після цього в систему завантажили вірус, який знищив сліди злому.

Експерти не називають конкретний об'єкт, який був атакований.

Раніше фахівці називали групу Sandworm кіберпідрозділом російської ГРУ та пов'язували її з атаками на енергосистему України ще у 2016 році. На їхню думку, Sandworm є "загрозою повного спектру, він проводить операції шпигунства, впливу та напади на підтримку Головного розвідувального управління Росії (ГРУ) як мінімум з 2009 року".

Експерти наголошують, що успішні злами промислових систем управління "порівняно унікальні" і Росія є однією з небагатьох країн, які продемонстрували здатність до проведення таких кібератак.

У звіті йдеться, що такий злом показує "новий етап розвитку можливостей Росії в галузі кіберфізичних атак, які стають дедалі частішими після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну".

У жовтні 2022 року Росія завдала серії масованих ракетних ударів по енергосистемі України, що спричинило відключення електроенергії в багатьох частинах країни.

1 листопада 2022 року глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що свідомі удари Росії по енергетичній системі України, які спричинили погіршення гуманітарної ситуації у всій країні, слід розглядати як складову частину геноциду українського народу.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

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