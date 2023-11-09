Хакеры ГРУ вызвали шатдаун в одной из областей Украины в 2022 году – специалисты Google

В конце 2022 года против энергосистемы Украины была предпринята кибератака российских спецслужб, которая нарушила энергоснабжение одной из областей одновременно с ракетной атакой. Об этом говорится в сообщении компании по кибербезопасности Mandiant, которая входит в группу Google.

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По данным отчета, хакерская группировка, которую аналитики называют Sandworm, смогла в октябре 2022 года вызвать отключение электроэнергии в одном из районов Украины.

Одновременно с ракетным ударом РФ по распределительной станции система управления ею была взломана и получила команду на отключение электроэнергии. После этого в систему был загружен вирус, который уничтожил следы взлома.

Эксперты не называют конкретный объект, который был атакован.

Ранее специалисты называли группу Sandworm киберподразделением российской ГРУ и связывали ее с атаками на энергосистему Украины еще в 2016 году. По их мнению, Sandworm представляет собой "угрозу полного спектра, он проводит операции шпионажа, влияния и нападения в поддержку Главного разведывательного управления России (ГРУ) как минимум с 2009 года".

Эксперты подчеркивают, что успешные взломы промышленных систем управления "относительно уникальны" и Россия является одной из немногих стран, которые продемонстрировали способность к проведению таких кибератак.

В отчете сказано, что такой взлом показывает "новый этап развития возможностей России в области киберфизических атак, которые становятся все более частыми после начала полномасштабного вторжения России в Украину".

В октябре 2022 года Россия нанесла серию массированных ракетных ударов по энергосистеме Украины, что привело к отключениям электроэнергии во многих частях страны.

1 ноября 2022 года глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сознательные удары России по энергетической системе Украины, которые повлекли за собой ухудшение гуманитарной ситуации по всей стране, следует рассматривать как составную часть геноцида украинского народа.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

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