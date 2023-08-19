Київ не проводить масові заходи на День Незалежності, покажуть підбиту техніку РФ
Київ не влаштовує масових заходів на День Незалежності, повідомляє Київська міська державна адміністрація. Офіс президента поінформував міську владу, що на Хрещатику планують провести виставку російської пошкодженої техніки, пише КМДА у Telegram.
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"Як поінформували міську владу листом з Офісу президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки", – йдеться у повідомленні.
Через це з сьогоднішнього вечора, 19 серпня, перекрито рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.
Рух вулицею Богдана Хмельницького від Хрещатика до Володимирської відкриють ввечері того ж дня, о 23:30, повідомили у КМДА.
- У травні 2022 року у Києві відкрилася виставка розбитої техніки РФ.
- Того ж року напередодні Дня Незалежності на Хрещатик звезли техніку російських окупантів, розбиту під час повномасштабного вторгнення в Україну.
- Міністр оборони Олексій Резніков розповів про мету відкриття виставок розбитої російської техніки у країнах Європи. Глава оборонного відомства заявив, що Україна допомагає "здійснити" давню мрію Москви, яка марить, щоб російські танки "дійшли до Ла-Маншу".
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