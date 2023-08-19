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Київ не проводить масові заходи на День Незалежності, покажуть підбиту техніку РФ

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 19:35
Київ не проводить масові заходи на День Незалежності, покажуть підбиту техніку РФ - Фото
Розбита російська техніка на Хрещатику у 2022 році (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Київ не влаштовує масових заходів на День Незалежності, повідомляє Київська міська державна адміністрація. Офіс президента поінформував міську владу, що на Хрещатику планують провести виставку російської пошкодженої техніки, пише КМДА у Telegram.

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"Як поінформували міську владу листом з Офісу президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки", – йдеться у повідомленні.

Через це з сьогоднішнього вечора, 19 серпня, перекрито рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Рух вулицею Богдана Хмельницького від Хрещатика до Володимирської відкриють ввечері того ж дня, о 23:30, повідомили у КМДА.

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Артем Джеріпа
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