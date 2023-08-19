Киев не проводит массовые мероприятия на День Независимости, покажут подбитую технику РФ

Киев не устраивает массовые мероприятия на День Независимости, сообщает Киевская городская государственная администрация. Офис президента проинформировал городские власти, что на Крещатике планируют провести выставку российской поврежденной техники, пишет КГГА в Telegram.

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"Как проинформировали городские власти письмом из Офиса Президента, на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники", – говорится в сообщении.

Поэтому с сегодняшнего вечера, 19 августа, перекрыто движение по Крещатику на отрезке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.

Движение по улице Богдана Хмельницкого от Крещатика до Владимирской откроют вечером того же дня в 23:30, сообщили в КГГА.

В мае 2022 года в Киеве открылась выставка разбитой техники РФ.

В том же году накануне Дня Независимости на Крещатик свезли технику российских оккупантов, разбитую во время полномасштабного вторжения в Украину.

Министр обороны Алексей Резников рассказал о целях открытия выставок разбитой российской техники в странах Европы. Глава оборонного ведомства заявил, что Украина помогает "осуществить" давнюю мечту Москвы, которая грезит, чтобы российские танки "дошли до Ла-Манша".

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