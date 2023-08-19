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Киев не проводит массовые мероприятия на День Независимости, покажут подбитую технику РФ

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2023, 19:35
Киев не проводит массовые мероприятия на День Независимости, покажут подбитую технику РФ - Фото
Разбита российская техника на Крещатике в 2022 году (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Киев не устраивает массовые мероприятия на День Независимости, сообщает Киевская городская государственная администрация. Офис президента проинформировал городские власти, что на Крещатике планируют провести выставку российской поврежденной техники, пишет КГГА в Telegram.

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"Как проинформировали городские власти письмом из Офиса Президента, на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники", – говорится в сообщении.

Поэтому с сегодняшнего вечера, 19 августа, перекрыто движение по Крещатику на отрезке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.

Движение по улице Богдана Хмельницкого от Крещатика до Владимирской откроют вечером того же дня в 23:30, сообщили в КГГА.

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Артём Джерипа
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войнакиевКрещатикКГГАдень независимости
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