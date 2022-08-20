В Киеве на Крещатик свезли технику российских оккупантов, разбитую в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщают местные каналы в социальных сетях.

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Судя по многочисленным видео в сети, на главную улицу столицы свезли разные образцы российской техники, в частности, танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки и даже тяжелую огнемётную систему "Солнцепек".

Советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что в Киеве начали "подготовку к параду второй армии мира на Крещатике".

"Парад будет достаточно масштабным. Но не совсем таким, как его видели в Кремле. Зато теперь его именно таким увидят во всём мире", — написал он.

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Дмитрий Гриниченко

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