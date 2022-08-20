В Киеве на Крещатик свезли технику российских оккупантов, разбитую в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщают местные каналы в социальных сетях.
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Судя по многочисленным видео в сети, на главную улицу столицы свезли разные образцы российской техники, в частности, танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки и даже тяжелую огнемётную систему "Солнцепек".
Советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что в Киеве начали "подготовку к параду второй армии мира на Крещатике".
"Парад будет достаточно масштабным. Но не совсем таким, как его видели в Кремле. Зато теперь его именно таким увидят во всём мире", — написал он.
- В конце мая выставка разбитой техники РФ открылась в Киеве.
- 20 июня Минобороны сообщило, что Украина провезет по Европе обломки российской военной техники. 27 июня первая выставка открылась в Варшаве, 11 июля – в Праге.
- Министр обороны Алексей Резников рассказал о цели открытия выставок разбитой российской техники в странах Европы. Глава оборонного ведомства заявил, что Украина помогает "осуществить" давнюю мечту Москвы, которая грезит, чтобы российские танки "дошли до Ла-Манша".
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