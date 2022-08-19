Молитва, выставка уничтоженной техники РФ, флешмобы — каким будет День Независимости

Правительство утвердило план мероприятий по празднованию 31-й годовщины независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

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23 августа в Киеве и других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях, воинских частях проведут официальные торжественные церемонии поднятия Государственного флага Украины.

24 августа монумент "Родина-мать" в Киеве и другие знаковые места подсветят цветами государственного флага, а в национальном заповеднике "София Киевская" священники всех церквей будут молиться за Украину.

На столичном Крещатике пройдет выставка уничтоженной российской военной техники.

Пройдет также ряд других акций и флешмобов, направленных на единение и поддержку украинцев, сообщили в Минкульте.

В ГУР считают, что российские оккупанты могут ударить ракетами по защитникам Азовстали во время судилища в Мариуполе на День Независимости.

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Вадим Ребрина

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