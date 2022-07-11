Выставки разбитой техники РФ в Европе. Резников напомнил о мечтах Москвы дойти до Ла-Манша

Министр обороны Алексей Резников рассказал о цели открытия выставок разбитой российской техники в странах Европы. Глава оборонного ведомства заявил, что Украина помогает "осуществить" давнюю мечту Москвы, которая грезит, чтобы российские танки "дошли до Ла-Манша".

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"Цель выставок проста. Мы хотим показать жителям европейских государств, какое нашествие смертоносного железа сдерживает Украина. Мы демонстрируем, что через нашу территорию российские танки могут продвинуться только как выставочные экспонаты", – заявил министр.

Резников подчеркнул, что у ВСУ есть достаточно отваги и профессионализма, но нужно оружие, потому для Запада вооружить Украину – это наиболее рациональное решение, чтобы не видеть российские войска на своих улицах, не слышать взрывов и не хоронить своих близких.

"Мы продолжим работу, чтобы "осуществить" давнюю мечту Москвы, которая грезит, чтобы танки кремлевской империи "дошли до Ла-Манша", – написал глава Минобороны.

Он отметил, что Чехия станет второй страной НАТО после Польши, на территорию которой ворвался российский танк – Т90А из 1 гвардейской танковой армии западного военного округа РФ, которая считалась "самой элитной". Также на выставке будут представлены пуско-заряжающая установка комплекса "Бук-М2", МТЛБ "Штурм-С", башня от САУ "МСТА-С", САУ 2С34 "Хоста", которая является глубокой российской модернизацией советской САУ 2С1 "Гвоздика".

Резников сообщил, что эта техника наступала на Киев через Сумскую и Черниговскую области. Дальше всего продвинулась САУ "МСТА-С" – в Броварской район, откуда она могла обстреливать окрестности Киева, но там артиллеристов РФ встретили защитники столицы, и в итоге САУ оторвало башню.

В конце мая выставка разбитой техники РФ открылась в Киеве.

20 июня Минобороны сообщило, что Украина провезет по Европе обломки российской военной техники. 27 июня первая выставка открылась в Варшаве.

Выставка в Праге открылась сегодня и продлится до 24 июля.

Оксана Житнюк

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