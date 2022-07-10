В Праге открывается выставка уничтоженной в Украине российской военной техники

В Праге откроется выставка российской военной техники, уничтоженной Вооруженными силами Украины. Открытие запланировано на вечер понедельника, 11 июля, сообщает посольство Украины в Чехии.

На экспозиции будут представлены российский танк Т-90, артиллерийские установки, противотанковые системы и ракетно-зенитный комплекс "Бук".

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Посетители также смогут воочию увидеть несколько из 3000 ракет, выпущенных российскими захватчиками по украинским городам.

Выставка продлится до 24 июля.

Это уже вторая крупная выставка уничтоженной военной техники РФ в Европе. В конце июня аналогичное мероприятие прошло в Варшаве.

Также планируются выставки в Берлине, Париже, Мадриде и Лиссабоне.

20 июня Минобороны сообщило, что Украина провезет по Европе обломки российской военной техники. 27 июня первая выставка открылась в Варшаве.

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Роман Брыль

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