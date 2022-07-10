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В Праге открывается выставка уничтоженной в Украине российской военной техники

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 23:24
В Праге открывается выставка уничтоженной в Украине российской военной техники - Фото
Фото: посольство Украины в Чехии/Facebook

В Праге откроется выставка российской военной техники, уничтоженной Вооруженными силами Украины. Открытие запланировано на вечер понедельника, 11 июля, сообщает посольство Украины в Чехии. 

На экспозиции будут представлены российский танк Т-90, артиллерийские установки, противотанковые системы и ракетно-зенитный комплекс "Бук".  

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Посетители также смогут воочию увидеть несколько из 3000 ракет, выпущенных российскими захватчиками по украинским городам. 

Выставка продлится до 24 июля. 

Это уже вторая крупная выставка уничтоженной военной техники РФ в Европе. В конце июня аналогичное мероприятие прошло в Варшаве. 

Также планируются выставки в Берлине, Париже, Мадриде и Лиссабоне. 

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Роман Брыль
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