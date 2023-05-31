Кім Чен Ин спробував запустити в космос супутник-шпигун КНДР. У Кулеби відреагували

Міністерство закордонних справ засудило спробу Північної Кореї запустити у космос супутник-шпигун. Про це йдеться у заяві на сайті українського МЗС.

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Відомство заявляє, що Україна рішуче засуджує спробу запуску КНДР ракетоносія для виведення на орбіту військового супутника, оскільки Пхеньян вкотре намагається порушити міжнародне право та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Дипломати висловили стурбованість заявами північнокорейців про повторні запуски найближчим часом.

"Запуск КНДР ракет балістичних технологій та продовження північнокорейських ракетної та ядерної програм є грубим порушенням низки резолюцій Ради Безпеки ООН", — сказано в заяві.

МЗС закликало посилити міжнародний тиск на КНДР, щоб забезпечити стабільність та безпеку на Корейському півострові.

Північна Корея провела невдалий запуск супутника-шпигуна — ракета-носій і корисний вантаж впали в море. Раніше Пхеньян оголосив, що планує до 11 червня запустити супутник для моніторингу військової діяльності США. КНДР заявляє, що спробує запустити супутник вдруге якнайшвидше.

13 липня 2022 року Україна оголосила про розрив дипломатичних відносин із союзниками російських окупантів КНДР. Північна Корея відповіла на це – згадали США та ядерну зброю.

Президент Зеленський заявив, що "реакція буде жорсткою" на визнання Пхеньяном терористів на Донбасі "республіками".

Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР. Пхеньян це заперечує.

2 листопада координатор стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США при Білому Домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея таємно постачає Росії снаряди для артилерії.

4 листопада, через два дні після того, як Сполучені Штати заявили, що вони мають інформацію про те, що Пхеньян таємно постачає Росії артилерійські снаряди, з Північної Кореї до РФ вирушив поїзд.

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