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Кім Чен Ин спробував запустити в космос супутник-шпигун КНДР. У Кулеби відреагували

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31.05.2023, 16:14
Кім Чен Ин спробував запустити в космос супутник-шпигун КНДР. У Кулеби відреагували - Фото
Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Міністерство закордонних справ засудило спробу Північної Кореї запустити у космос супутник-шпигун. Про це йдеться у заяві на сайті українського МЗС.

Відомство заявляє, що Україна рішуче засуджує спробу запуску КНДР ракетоносія для виведення на орбіту військового супутника, оскільки Пхеньян вкотре намагається порушити міжнародне право та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Дипломати висловили стурбованість заявами північнокорейців про повторні запуски найближчим часом.

"Запуск КНДР ракет балістичних технологій та продовження північнокорейських ракетної та ядерної програм є грубим порушенням низки резолюцій Ради Безпеки ООН", — сказано в заяві.

МЗС закликало посилити міжнародний тиск на КНДР, щоб забезпечити стабільність та безпеку на Корейському півострові.

Північна Корея провела невдалий запуск супутника-шпигуна — ракета-носій і корисний вантаж впали в море. Раніше Пхеньян оголосив, що планує до 11 червня запустити супутник для моніторингу військової діяльності США. КНДР заявляє, що спробує запустити супутник вдруге якнайшвидше.

13 липня 2022 року Україна оголосила про розрив дипломатичних відносин із союзниками російських окупантів КНДР. Північна Корея відповіла на це – згадали США та ядерну зброю.

Президент Зеленський заявив, що "реакція буде жорсткою" на визнання Пхеньяном терористів на Донбасі "республіками".

Читайте також: У Кім Чен Ина запевняють, що КНДР не продавала снаряди Росії, "радять заткнутися" США

Дмитро Гриниченко
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війнамзсКім Чен ИнПівнічна Кореявійськовий супутник
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