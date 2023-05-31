Ким Чен Ын попытался запустить в космос спутник-шпион КНДР. У Кулебы отреагировали

Министерство иностранных дел осудило попытку Северной Кореи запустить в космос спутник-шпион. Об этом сказано в заявлении на сайте украинского МИД.

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Ведомство заявляет, что Украина решительно осуждает попытку запуска КНДР ракетоносителя для вывода на орбиту военного спутника, так как Пхеньян в очередной раз пытается нарушить международное право и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Дипломаты выразили озабоченность заявлениями северокорейцев о повторных запусках в ближайшее время.

"Запуск КНДР ракет баллистических технологий и продолжение северокорейских ракетной и ядерной программ является грубым нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН", — сказано в заявлении.

МИД призвал усилить международное давление на КНДР, чтобы обеспечить стабильность и безопасность на Корейском полуострове.

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