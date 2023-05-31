Ким Чен Ын попытался запустить в космос спутник-шпион КНДР. У Кулебы отреагировали
31.05.2023, 16:14
Ким Чен Ын (Фото: EPA)
Министерство иностранных дел осудило попытку Северной Кореи запустить в космос спутник-шпион. Об этом сказано в заявлении на сайте украинского МИД.
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Ведомство заявляет, что Украина решительно осуждает попытку запуска КНДР ракетоносителя для вывода на орбиту военного спутника, так как Пхеньян в очередной раз пытается нарушить международное право и дестабилизировать ситуацию в регионе.
Дипломаты выразили озабоченность заявлениями северокорейцев о повторных запусках в ближайшее время.
"Запуск КНДР ракет баллистических технологий и продолжение северокорейских ракетной и ядерной программ является грубым нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН", — сказано в заявлении.
МИД призвал усилить международное давление на КНДР, чтобы обеспечить стабильность и безопасность на Корейском полуострове.
Северная Корея провела неудачный запуск спутника-шпиона – ракета-носитель и полезный груз упали в море. Ранее Пхеньян объявил, что планирует до 11 июня запустить спутник для мониторинга военной деятельности США. КНДР заявляет, что попытается запустить спутник во второй раз как можно скорее.
13 июля 2022 года Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с союзниками российских оккупантов КНДР. Северная Корея ответила на это – вспомнили США и ядерное оружие.
Президент Зеленский заявил, что "реакция будет жесткой" на признание Пхеньяном террористов на Донбассе "республиками".
- Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает.
- 2 ноября координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США при Белом Доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России снаряды для артиллерии.
- 4 ноябре, через два дня после того, как Соединенные Штаты заявили, что у них есть информация о том, что Пхеньян тайно снабжает Россию артиллерийскими снарядами, из Северной Кореи в РФ отправился поезд.
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