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Ким Чен Ын попытался запустить в космос спутник-шпион КНДР. У Кулебы отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 16:14
Ким Чен Ын попытался запустить в космос спутник-шпион КНДР. У Кулебы отреагировали - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Министерство иностранных дел осудило попытку Северной Кореи запустить в космос спутник-шпион. Об этом сказано в заявлении на сайте украинского МИД.

Ведомство заявляет, что Украина решительно осуждает попытку запуска КНДР ракетоносителя для вывода на орбиту военного спутника, так как Пхеньян в очередной раз пытается нарушить международное право и дестабилизировать ситуацию в регионе. 
Дипломаты выразили озабоченность заявлениями северокорейцев о повторных запусках в ближайшее время. 
"Запуск КНДР ракет баллистических технологий и продолжение северокорейских ракетной и ядерной программ является грубым нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН", — сказано в заявлении.
МИД призвал усилить международное давление на КНДР, чтобы обеспечить стабильность и безопасность на Корейском полуострове. 
Северная Корея провела неудачный запуск спутника-шпиона – ракета-носитель и полезный груз упали в море. Ранее Пхеньян объявил, что планирует до 11 июня запустить спутник для мониторинга военной деятельности США. КНДР заявляет, что попытается запустить спутник во второй раз как можно скорее.

13 июля 2022 года Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с союзниками российских оккупантов КНДР. Северная Корея ответила на это – вспомнили США и ядерное оружие. 

Президент Зеленский заявил, что "реакция будет жесткой" на признание Пхеньяном террористов на Донбассе "республиками".

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Дмитрий Гриниченко
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