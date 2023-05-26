Китай назвав причиною війни "управління безпекою" у Європі. Кажуть: Можна було уникнути

У міністерстві закордонних справ Китаю назвали причиною війни РФ проти України "проявом проблем, що накопичилися в управлінні безпекою Європи". Про це на брифінгу повідомила речник МЗС КНР Мао Нін.

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Коментуючи візит посланника КНР з "політичного врегулювання" Лі Хуейя до Берліна, вона заявила, що війна РФ проти України є "трагедією, якої можна було б уникнути".

"Є болючі уроки, над якими повинні серйозно замислитися всі сторони. Українська криза, по суті, є проявом проблем, що накопичилися в управлінні безпекою Європи. Китай завжди виносить власне незалежне рішення, виходячи із суті питання", — сказала Мао.

Дипломат також повторила звичні для Пекіна мантри про "прихильність до миру і переговорів", а також "пошук політичного рішення".

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

Нещодавно Київ і Пекін повідомили про переговори Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна — український лідер заявив, що у них була "тривала" та "змістовна" розмова.

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