Китай назвав причиною війни "управління безпекою" у Європі. Кажуть: Можна було уникнути
У міністерстві закордонних справ Китаю назвали причиною війни РФ проти України "проявом проблем, що накопичилися в управлінні безпекою Європи". Про це на брифінгу повідомила речник МЗС КНР Мао Нін.
Коментуючи візит посланника КНР з "політичного врегулювання" Лі Хуейя до Берліна, вона заявила, що війна РФ проти України є "трагедією, якої можна було б уникнути".
"Є болючі уроки, над якими повинні серйозно замислитися всі сторони. Українська криза, по суті, є проявом проблем, що накопичилися в управлінні безпекою Європи. Китай завжди виносить власне незалежне рішення, виходячи із суті питання", — сказала Мао.
Дипломат також повторила звичні для Пекіна мантри про "прихильність до миру і переговорів", а також "пошук політичного рішення".
Нещодавно Київ і Пекін повідомили про переговори Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна — український лідер заявив, що у них була "тривала" та "змістовна" розмова.
- Глава держави пояснив Сі, чому Китай не повинен давати зброю Росії: Це продовжує війну.
- Зеленський у день розмови із Сі призначив посла у Китаї. Місце було вільним із 2021 року.
- Він сказав Сі Цзіньпіну, що Україна звільнить Крим і всі землі, та нагадав про "єдиний Китай".
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