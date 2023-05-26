Китай назвал причиной войны "управление безопасностью" в Европе. Говорят: Могли избежать

В министерстве иностранных дел Китая назвали причиной войны России против Украины "проявлением проблем, накопившихся в управлении безопасностью Европы". Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин.

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Комментируя визит посланника КНР по "политическому урегулированию" Ли Хуэйя в Берлин она заявила, что война РФ против Украины является "трагедией, которой можно было бы избежать".

"Есть болезненные уроки, над которыми должны серьезно задуматься все стороны. Украинский кризис, по сути, является проявлением проблем, накопившихся в управлении безопасностью Европы. Китай всегда выносит собственное независимое решение, исходя из существа вопроса", — сказала Мао.

Дипломат также повторила привычные для Пекина мантры про "приверженность миру и переговорам", а также "поиске политического решения".

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Недавно Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

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