Китай назвал причиной войны "управление безопасностью" в Европе. Говорят: Могли избежать
В министерстве иностранных дел Китая назвали причиной войны России против Украины "проявлением проблем, накопившихся в управлении безопасностью Европы". Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин.
Комментируя визит посланника КНР по "политическому урегулированию" Ли Хуэйя в Берлин она заявила, что война РФ против Украины является "трагедией, которой можно было бы избежать".
"Есть болезненные уроки, над которыми должны серьезно задуматься все стороны. Украинский кризис, по сути, является проявлением проблем, накопившихся в управлении безопасностью Европы. Китай всегда выносит собственное независимое решение, исходя из существа вопроса", — сказала Мао.
Дипломат также повторила привычные для Пекина мантры про "приверженность миру и переговорам", а также "поиске политического решения".
Недавно Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.
Глава государства объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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