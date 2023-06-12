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Командування "Південь" буде судитись з блогеркою через відео "Хто розмінував Чонгар"

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 17:32
Командування
Генерал-майор Андрій Ковальчук і Ганна Маляр (Фото - Facebook Ганна Маляр)

Оперативне командування "Південь" заявило, що подаватиме до суду на блогерку Любов Стельмахович з нікнеймом "Вовчиця", яка розмістила на своєму YouTube-каналі відео під назвою "Хто розмінував Чонгар (поіменно) і кому довіряти в ЗСУ. Розслідування Григорія Омельченка". В ОК "Південь" стверджують, що в цьому відео блогерка безпідставно звинуватила командувача військ оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука.

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В "Півдні" наголосили, що заяви блогерки Стельмахович "некомпетентні й упереджені".

Військові зазначили, що Стельмахович у своєму відео прилюдно звинуватила Ковальчука у злочинній недбалості або держзраді в рамках "здачі півдня України" на початку повномасштабного вторгнення.

"Чи то некомпетентність експертів диванного штибу, чи то навмисне намагання підірвати довіру до Сил оборони, чи виконання брудного замовлення диверсійних сил щодо дискредитації конкретних посадовців та військових командирів? Це може бути з’ясовано в суді", – йдеться в повідомленні.

В "Півдні" наголосили, що Ковальчук не мав у підпорядкуванні угруповання військ "Південь", про зону відповідальності якого йдеться у відео блогерки.

"А відповідно, й не керував їхньою діяльністю, не визначав їм бойових завдань, не відповідав за результат їх виконання. Таким чином, звинувачення бойового командира, Героя України <…> щонайменше виглядає як недолуге намагання використати відоме ім'я для власного піару. В іншому випадку – це відверта спроба дискредитувати, підірвати довіру і внести розбрат у військо", – заявили в "Півдні".

Військові наголосили, що для встановлення справедливості до суду буде скеровано позов стосовно Стельмахович "за брудний безпідставний наклеп".

Оксана Житнюк
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війнапозовЧонгаррозмінуванняАндрій КовальчуквовчицяЛюбов Стельмахович
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