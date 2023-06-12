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Командование "Юг" будет судиться с блогершей из-за видео "Кто разминировал Чонгар"

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 17:32
Командование
Генерал-майор Андрей Ковальчук и Анна Маляр (Фото - Facebook Ганна Маляр)

Оперативное командование "Юг" заявило, что будет подавать в суд на блогершу Любовь Стельмахович с никнеймом "Волчица", которая разместила на своем YouTube-канале видео под названием "Кто разминировал Чонгар (поименно) и кому доверять в ВСУ. Расследование Григория Омельченко". В ОК "Юг" утверждают, что в этом видео блогерша безосновательно обвинила командующего войсками оперативного командования "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука.

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В "Юге" подчеркнули, что заявления блогерши Стельмахович "некомпетентны и предвзяты".

Военные отметили, что Стельмахович в своем видео публично обвинила Ковальчука в преступной халатности или госизмене в рамках "сдачи юга Украины" в начале полномасштабного вторжения.

"То ли некомпетентность экспертов диванного пошиба, то ли умышленная попытка подорвать доверие к Силам обороны, или выполнение грязного заказа диверсионных сил по дискредитации конкретных должностных лиц и военных командиров? Это может быть выяснено в суде", – говорится в сообщении.

В "Юге" подчеркнули, что у Ковальчука не было в подчинении группировки войск "Юг", о зоне ответственности которой говорится в видео блогерши.

"А соответственно, и не руководил их деятельностью, не определял им боевые задачи, не отвечал за результат их выполнения. Таким образом, обвинение боевого командира, Героя Украины <…> по меньшей мере выглядит как бестолковая попытка использовать известное имя для собственного пиара. В другом случае – это откровенная попытка дискредитировать, подорвать доверие и внести раздор в армию", – заявили в "Юге".

Военные подчеркнули, что для установления справедливости в суд будет направлен иск в отношении Стельмахович "за грязную безосновательную клевету".

Оксана Житнюк
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войнаискЧонгарразминированиеАндрей КовальчуквовчицяЛюбовь Стельмахович
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