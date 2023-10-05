Командувач Повітряних сил просить Кличка перейменувати Повітрофлотський проспект — документ

Командувач Повітряних сил Микола Олещук звернувся до міського голови Києва Віталія Кличка із закликом перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних Сил. Відповідний документ опублікувала депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.

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У листі генерала сказано, що за час великої війни Росії проти України льотчики ПС здійснили понад 15 000 бойових вильотів і знищили 4400 повітряних цілей.

Також воєначальник зазначив, що у лавах ПС — 46 Героїв України.

На засіданні Київради також виступив командувач повітряного командування "Центр" Анатолій Кривоножко, який закликав депутатів підтримати ініціативу.

Раніше Кличко зареєстрував проєкт рішення, яким пропонує перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу.

У квітні 2023 року більшість киян під час опитування у "Києві Цифровому" проголосували за варіант перейменування "Повітрофлотський", але у Київській міській раді це рішення не підтримали. У документі наголошується, що наступним за кількістю голосів є варіант назви "Європейського Союзу".

22 квітня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє давати географічним об'єктам назви, пов'язані з Росією та її діячами.

У Києві на двох станціях метро змінюють карти-схеми й переозвучують оголошення.

У Києві перейменують 11 навчальних закладів, назви яких пов'язані із Росією.

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