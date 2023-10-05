Командующий Воздушных сил просит Кличко переименовать Воздухофлотский проспект — документ

Командующий Воздушных сил Николай Олещук обратился к городскому голове Киева Виталию Кличко с призывом переименовать Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных Сил. Соответствующий документ опубликовала депутат Киевского городского совета Ксения Семенова.

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В письме генерала сказано, что за время большой войны России против Украины летчики ВС осуществили более 15 000 боевых вылетов и уничтожили 4400 воздушных целей.

Также военачальник отметил, что в рядах ВС — 46 Героев Украины.

На заседании Киевсовета также выступил командующий воздушного командования "Центр" Анатолий Кривоножко, который призвал депутатов поддержать инициативу.

Ранее Кличко зарегистрировал проект решения, которым предлагает переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Европейского Союза.

В апреле 2023 года большинство киевлян во время опроса в "Киеве Цифровом" проголосовали за вариант переименования "Воздухофлотский", но в Киевском городском совете это решение не поддержали. В документе отмечается, что следующим по количеству голосов является вариант названия "Европейского Союза".

22 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий давать географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями.

В Киеве на двух станциях метро меняют карты-схемы и переозвучивают объявления.

В Киеве переименуют 11 учебных заведений, названия которых связаны с Россией.

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