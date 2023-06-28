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Конкурс на главу АРМА: антикорупційні організації закликають не затверджувати переможця

Этот материал также доступен на русском
28.06.2023, 22:59
Конкурс на главу АРМА: антикорупційні організації закликають не затверджувати переможця - Фото
Олена Дума (Фото - Чернігівська ОДА)

Комісія з відбору голови Агентства з розшуку та менеджменту активів, отриманих корупційним чи іншим незаконним шляхом (АРМА), визначилась із переможцем конкурсу. Переможцем стала Олена Дума, колишній заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Антикорупційні організації вже закликали уряд не затверджувати її на посаді.

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Під час проведення рейтингового голосування Олена Дума набрала найбільшу кількість голосів членів комісії – шість (за неї проголосували Олена Яра, Іван Ліщина, Дмитро Остапенко, Сергій Вернидубов, Юрій Кіскін та Михайло Іваненко) та стала переможцем конкурсу на посаду голови АРМА.

Transparency International Ukraine заявила, що такий вибір "становить значну небезпеку" для подальшої роботи АРМА та антикорупційної екосистеми в цілому" і закликає Кабмін не призначати її на посаду.

Серед претензій до переможця конкурсу відзначається відсутність професійного досвіду, зокрема пов'язаного з кримінальною юстицією, політичну заангажованість, ймовірні ділові контакти з особами, які підозрюються у державній зраді та співпраці з Росією, зокрема колишнім головою Кримського управління СБУ Олегом Кулінічем.

Найсерйозніше заперечення викликане тим, що Дума у 2019 році брала участь у пресконференції з Семом Кісліним, фінансовим донором Рудольфа Джуліані, тобто "брала безпосередню участь у спробах дискредитації своєї країни та нинішнього президента США" Джо Байдена.

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Сергій Бережний
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АРМАконкурсTransparency International UkraineОлена Дума
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