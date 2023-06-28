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Конкурс на главу АРМА: антикоррупционные организации призывают не утверждать победителя

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 22:59
Конкурс на главу АРМА: антикоррупционные организации призывают не утверждать победителя - Фото
Елена Дума (Фото - Черниговская ОГА)

Комиссия по отбору главы Агентства по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным или другим незаконным путем (АРМА), определилась с победителем конкурса. Победителем стала Елена Дума, бывший заместитель главы Черниговской областной государственной администрации. Антикоррупционные организации уже призвали правительство не утверждать ее в должности. 

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При проведении рейтингового голосования Елена Дума набрала наибольшее число голосов членов комиссии – шесть (за нее проголосовали Елена Яра, Иван Лищина, Дмитрий Остапенко, Сергей Вернидубов, Юрий Кискин и Михаил Иваненко) и стала победителем конкурса на должность главы АРМА.

Transparency International Ukraine заявила, что такой выбор "представляет значительную опасность" для дальнейшей работы АРМА и антикоррупционной экосистемы в целом" и призывает Кабмин не назначать ее на должность.

Среди претензий к победителю конкурса отмечается отсутствие профессионального опыта, в том числе связанного с уголовной юстицией, политическую ангажированность, вероятные деловые контакты с лицами, которые подозреваются в государственной измене и сотрудничестве с Россией, в том числе бывшим главой Крымского управления СБУ Олегом Кулиничем

Самое серьезное возражение вызвано тем, что Дума в 2019 году участвовала в пресс-конференции с Сэмом Кислиным, финансовым донором Рудольфа Джулиани, то есть, "принимала непосредственное участие в попытках дискредитации своей страны и нынешнего президента США" Джо Байдена.

Читайте также: Дилемма АРМА. Кто будет управлять российскими активами в Украине

Сергей Бережной
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Transparency International UkraineконкурсАРМАЕлена Дума
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