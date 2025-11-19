Кудрицький назвав російські стратегії обстрілів енергосистеми: Хочуть винищити генерацію

Росіяни намагаються знищити як великі електростанції, так і малі в регіонах, а також розділити східну й західну енергосистеми

Володимир Кудрицький (Фото: facebook.com/vladimir.kudrytskyi)

Росія має кілька стратегій щодо атак по енергосистемі України. Ворог намагається, серед іншого, знеструмити прикордонні райони та зруйнувати зв'язок між західною і східною частиною української енергосистеми, розповів в інтерв'ю LIGA.net колишній очільник Укренерго Володимир Кудрицький.

Перша стратегія російських обстрілів – спроби виділити окрему частину енергосистеми та вчинити "локальний блекаут"в певному місті або регіоні.

"Вони намагаються методично винищити генерацію, тобто виробництво електроенергії, тобто електростанції. І, до речі, теж атакують трансформатори на електростанціях, бо це найпростіші цілі", – сказав Кудрицький.

Для цього ворогу не треба навіть використовувати ракети – він атакує дроном трансформатор, той згорає і, як наслідок, електростанція відрізана від мережі. Після цього їй немає куди видавати потужність.

Друга стратегія – знеструмити прикордонні райони, каже Кудрицький. Коли ворог спрямовує 50–100 "шахедів" на Чернігівську область, то він винищує не тільки об'єкти магістрального рівня (великі електростанції та підстанції Укренерго), а також і глибші шари локальної енергосистеми – підстанції обленерго, які менші, але їх більше.

"Вони проходяться ще й по дрібніших об'єктах, щоб не можна було взагалі доставити електрику до відповідних населених пунктів. Це один з різновидів їхньої стратегії. Вони застосовувати можуть одночасно декілька", – розповів Кудрицький.

Третє, що намагаються зробити росіяни, – це перерізати зв'язки між західною і східною частиною української енергосистеми. На заході є три атомні електростанції, потужна генерація і відносно невелике споживання, за словами Кудрицького. А на сході – індустріально розвинуті вузли й райони, велике споживання та майже не залишилося непошкодженої генерації.

"Фактично вони створюють ситуацію, коли всю потужність, яку споживає лівий берег України, включно з Києвом, треба передати з західної частини України. А такої мережевої спроможності фізично немає. Тобто мережа не може передати нескінченну якусь потужність з правого берега на лівий. Є цьому межа", – наголосив екскерівник Укренерго.