Кудрицкий назвал российские стратегии обстрелов энергосистемы: Хотят истребить генерацию

У России есть несколько стратегий атак по энергосистеме Украины. Враг пытается, среди прочего, обесточить приграничные районы и разрушить связь между западной и восточной частью украинской энергосистемы, рассказал в интервью LIGA.net бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Первая стратегия российских обстрелов – попытки выделить отдельную часть энергосистемы и совершить "локальный блэкаут" в определенном городе или регионе.

"Они пытаются методично истребить генерацию, то есть производство электроэнергии, то есть электростанции. И, кстати, тоже атакуют трансформаторы на электростанциях, потому что это самые простые цели", – сказал Кудрицкий.

Для этого врагу не надо даже использовать ракеты – он атакует дроном трансформатор, тот сгорает и, как следствие, электростанция отрезана от сети. После этого ей некуда выдавать мощность.

Вторая стратегия – обесточить приграничные районы, говорит Кудрицкий. Когда враг направляет 50–100 "шахедов" на Черниговскую область, то он уничтожает не только объекты магистрального уровня (крупные электростанции и подстанции Укрэнерго), а также и более глубокие слои локальной энергосистемы – подстанции облэнерго, которые меньше, но их больше.

"Они проходятся еще и по более мелким объектам, чтобы нельзя было вообще доставить электричество в соответствующие населенные пункты. Это одна из разновидностей их стратегии. Они могут применять одновременно несколько", – рассказал Кудрицкий.

Третье, что пытаются сделать россияне, – это перерезать связи между западной и восточной частью украинской энергосистемы. На западе есть три атомные электростанции, мощная генерация и относительно небольшое потребление, по словам Кудрицкого. А на востоке – индустриально развитые узлы и районы, большое потребление и почти не осталось неповрежденной генерации.

"Фактически они создают ситуацию, когда всю мощность, которую потребляет левый берег Украины, включая Киев, надо передать из западной части Украины. А такой сетевой способности физически нет. То есть сеть не может передать бесконечную какую-то мощность с правого берега на левый. Есть этому предел", – подчеркнул экс-руководитель Укрэнерго.