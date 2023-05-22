Кулеба: Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто враховує два принципи

Україна готова говорити про мирні плани з усіма, чиї пропозиції базуватимуться на двох принципах: території України не повинні перейти Росії, війну не можна зараз заморозити. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

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Він підкреслив, що найкращу перспективу має "формула миру" України.

"Ми говоримо з усіма, хто має свої пропозиції, якщо ці пропозиції поважають два фундаментальні принципи", – сказав Кулеба.

Перший принцип, за словами глави МЗС, полягає в тому, що в основі жодного плану не може бути покладена ідея юридичного або фактичного переходу територій України під контроль Росії.

"І друге – не може бути жодної мови щодо заморожування конфлікту", – сказав Кулеба.

Він додав, що МЗС готове обговорювати відповідні пропозиції.

"Ті плани та пропозиції, які враховуватимуть ці принципи, ми готові говорити про них з точки зору того, як їх поєднати з "формулою миру" та інтегрувати в неї", – пояснив Кулеба.

16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що шість лідерів африканських країн планують "якнайшвидше" відправитися до Росії та України, щоб знайти "мирне рішення".

З цього приводу спікер Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що будь-яка мирна ініціатива стосовно війни Росії проти України насамперед має бути схвалена Україною.

17 травня в Офісі президента підтвердили, що президент Володимир Зеленський чекає у Києві на главу ПАР.

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