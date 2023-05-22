Кулеба: Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто учитывает два принципа

Украина готова говорить о мирных планах со всеми, чьи предложения будут основываться на двух принципах: территории Украины не должны перейти России, войну нельзя сейчас заморозить. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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Он подчеркнул, что лучшую перспективу имеет "формула мира" Украины.

"Мы говорим со всеми, у кого есть свои предложения, если эти предложения уважают два фундаментальных принципа", – сказал Кулеба.

Первый принцип, по словам главы МИД, состоит в том, что в основе любого плана не может быть положена идея юридического или фактического перехода территорий Украины под контроль России.

"И второе – не может быть и речи о замораживании конфликта", – сказал Кулеба.

Он добавил, что МИД готов обсуждать соответствующие предложения.

"Те планы и предложения, которые будут учитывать эти принципы, мы готовы говорить о них с точки зрения того, как их объединить с "формулой мира" и интегрировать в нее", – пояснил Кулеба.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что шесть лидеров африканских стран планируют "как можно скорее" отправиться в Россию и Украину, чтобы найти "мирное решение".

По этому поводу спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что любая мирная инициатива относительно войны России против Украины в первую очередь должна быть одобрена Украиной.

17 мая в Офисе президента подтвердили, что президент Владимир Зеленский ждет в Киеве главу ЮАР.

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