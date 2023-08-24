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Кулеба влаштував флешмоб: гімн України "заспівали" у Twitter дипломати різних країн

Этот материал также доступен на русском
24.08.2023, 21:27
Кулеба влаштував флешмоб: гімн України
Прапор України (Фото: ОП)

Міністерство закордонних справ організувало своєрідний флешмоб у Twitter, залучивши команди МЗС інших держав до "співу" українського гімну. Про це повідомив представник відомства Георгій Тихий.

Він зазначив, що було непросто скоординувати 13 команд іноземних міністрів закордонних справ, щоб вони у визначений час і у визначеному порядку запостили кожен по рядку українського гімну у відповідь на твіт українського міністра Дмитра Кулеби.

"Але нам вдалося, бо для України немає нічого неможливого", – написав Тихий.

На заклик Кулеби український гімн процитували держсекретар США Ентоні Блінкен, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, міністри закордонних справ Великої Британії, Естонії, Ісландії, Італії, Канади, Литви, Нідерландів, Німеччини, Північної Македонії, Швеції.

"Це про повагу до нашої держави у світі, силу нашої цифрової дипломатії та рівень координації з союзниками", – зазначив Тихий.

Кулеба влаштував флешмоб: гімн України "заспівали" у Twitter дипломати різних країн

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Оксана Житнюк
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