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Кулеба устроил флешмоб: гимн Украины "спели" в Twitter дипломаты разных стран

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 21:27
Кулеба устроил флешмоб: гимн Украины
Флаг Украины (Фото: ОП)

Министерство иностранных дел организовало своеобразный флешмоб в Twitter и привлекло команды МИД других государств к "пению" украинского гимна. Об этом сообщил представитель ведомства Георгий Тихий.

Он отметил, что было непросто скоординировать 13 команд зарубежных министров иностранных дел, чтобы они в определенное время и в определенном порядке запостили каждый по строке украинского гимна в ответ на твит украинского министра Дмитрия Кулебы.

"Но нам удалось, потому что для Украины нет ничего невозможного", – написал Тихий.

По призыву Кулебы украинский гимн процитировали госсекретарь США Энтони Блинкен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, министры иностранных дел Великобритании, Эстонии, Исландии, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Германии, Северной Македонии, Швеции.

"Это об уважении к нашему государству в мире, силе нашей цифровой дипломатии и уровне координации с союзниками", – отметил Тихий.

Кулеба устроил флешмоб: гимн Украины "спели" в Twitter дипломаты разных стран

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Оксана Житнюк
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