Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости Украины.

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Полный текст поздравления:

Великий народ великой Украины, отмечающий сегодня великий день – День Независимости! Праздник свободных людей. Праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных. Украинцев и украинок. Всех. Во всем нашем государстве.

Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости – независимости Украины. Это ценность для каждого из нас. И за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый. Ибо эта борьба за то, что важно каждому. Это – независимая Украина.

В великой войне нет маленьких дел. Нет бесполезных. Нет неважных. Это касается и людей, и действий, и слов.

Когда мы отмечаем независимость Украины, каждый может почувствовать себя в ней. Каждый может спросить себя: где ты в украинской независимости? А что твоего прибавилось к независимости? Чем же ты помог независимости? И сегодня я хочу посвятить это поздравление именно тебе. Тебе, кто дает Украине независимость.

Тебе, воин! Ты встал на защиту Украины. Я благодарю каждого солдата и матроса, каждого сержанта и старшину, каждого офицера, каждого генерала.

Вам – отцу украинского воина, вам – матери украинского защитника. Всем украинским семьям, воспитавшим в своих детях любовь к Украине и отвагу защищать ее изо всех сил.

Спасибо каждому, кто ждет родных с фронта, каждому, кто ежедневно молится за них, кто звонит по телефону или пишет такое важное "Как ты?", чтобы услышать такое желанное "Все хорошо!" Такое ценное "Я тебя люблю"... "Наш сын сделал вчера первый шаг"... "Дочка сегодня сказала: "Папа"... Каждое слово важно. И важен каждый, кто делает так, чтобы это слово могло быть сказано и услышано. Кто обеспечивает в стране связь. Связь между людьми. И это больше, чем просто коммуникация. Это связь с жизнью. Слова поддержки. Слова благодарности. И, к сожалению, слова, наиболее болезненные на войне: "Его больше нет …"

Многие украинцы потеряли из-за войны близких. Герои, благодаря которым мы не потеряли Украину. Я благодарю и склоняюсь перед каждым и каждой из них.

На прошлой неделе я посетил боевые бригады. Командные пункты, пункты расположения бригад. И есть то, что их объединяет все.

Нашим воинам помогает одна дополнительная уникальная броня. Броня человечности. Броня искренности. Это детские картинки. Их можно увидеть в каждой бригаде. На стенах, в комнатах. Рисунки для отца или брата. Или для солдат, которых ребенок может даже не знать, но поддерживает. Поддерживает, потому что это украинские солдаты. И это для них – главная цель наступления, где каждый шаг вперед так важен, но шаг назад так невозможен. Потому что сзади – именно вы, наши дети. Украинские дети, именно вы, кто создает эти картинки. И я хочу тебе сказать – каждому мальчику и каждой девочке: ты не представляешь, насколько это важно, когда ты поддерживаешь наших бойцов. Я благодарю тебя!

Я благодарю каждую украинскую мать, для которой наше государство есть и останется домом. Несмотря на то, что из-за войны пришлось уехать. И когда в любой стране мама дает своему ребенку книгу на украинском, чтобы ребенок не потерял себя и своего, когда мама учит украинскому, когда переживает за Украину и ждет новостей из Украины, ждет, чтобы можно было вернуться – это самое важное. Ибо вы важны. Все украинцы! Где бы ни пришлось сейчас быть.

Я хочу поблагодарить всех работающих украинских учителей, которые смогли работать даже онлайн. Строящие просвещенное будущее даже там, где враг разрушил школы. И каждый, кто творит чудеса вживую. Тысячи украинских медиков, спасающих тысячи жизней. Украинские врачи. Медицинские сестрички. Медицинские братья. Боевые медики. Те, кто 24/7 не отпускает жизнь и борется за нее. Независимо от того, есть ли сирена воздушной тревоги. Независимо от того, есть ли "прилет". Независимо от того, ты на фронте, или ты в гражданской жизни… Я благодарю вас!

Дорогой народ Украины!

Прошлой зимой мы пережили массированные ракетные атаки, опасность блекаута. Были разные моменты. Когда города стояли в темноте. Когда был холод. Была и несокрушимость. И когда наши люди работали и возвращали свет, тогда было и громкое "Слава Украине!", "Слава украинским электрикам!", поднимали бокалы за ПВО и наших энергетиков. И это абсолютная правда. Наши энергетики работали круглые сутки. Во время воздушных тревог. Иногда – под обстрелами. Всегда – в опасности. Всегда – зная, как света ждут в больницах, на оборонных предприятиях. И как света и тепла ждет каждая семья.

Но, к сожалению, есть семьи, которые не дождались домой отца, сына, брата… Обычного электрика, работника ремонтной бригады, спасателя, полицейского, пожарного… Всех погибших при исполнении служебных обязанностей. Кто помог сделать самое важное – не позволил российской тьме сломить нас, наше государство, нашу свободу, нашу независимость.

И в свете, и во тьме с нами были наши новости. Наши украинские журналисты. С нами была правда. И мир слышал Украину. Я благодарю всех, кто распространяет правду об Украине и об этой войне – на разных языках мира.

Но отдельно я хочу сказать сегодня о тех, о ком пока нельзя говорить в новостях, чьи имена известны немногим, но чья работа заметна всем. Наши ракеты. Украинские снаряды. Наши пушки. Украинские дроны: "аисты", "фурии". Морские дроны, "нептуны", "корсары", "стугны". Мы производим все это. Украинцы производят все это. И когда мы гордимся, что потопили флагман вражеского флота – крейсер "Москва", когда радуемся попаданиям по Крымскому мосту, тогда мы благодарим и тех, о ком сейчас тоже не скажешь, имен не назовешь, но о ком в будущем напишут книги, обязательно снимут кино. О тех, кого я награждаю закрытыми указами и кто совершает самые сложные операции. Благодарю вас! Вы все важны!

Как и каждый из тех, кто не имеет права на ошибку. Кто разминирует наши территории – наши города и села, наши поля. Кто засевает поля, несмотря на обстрелы. Кто, несмотря на обстрелы, собирает урожай. Кто доставляет его по стране, чтобы у нас был хлеб. Кто, несмотря на опасность, везет украинское зерно по железной дороге, по дороге, по морю во многие другие страны, чтобы в мире не было голода.

Важен каждый работающий и дающий работу другим. Платит налоги, за которые обеспечиваются войско, оборона, движение вперед и предстоящая победа. Каждый, кто организует сборы и поддерживает огонь волонтерства, этого искреннего украинского единства. Каждый, кто находит и привозит все, что так нужно в окопах. Каждый тренирующий наших воинов. Кто добывает славу Украине спортивными победами. Кто открыл дверь собственного дома и приютил тех, кто потерял свой дом. Благодарю вас!

Те, кто рождает для украинцев мотивирующие строки, кладет их на прекрасную музыку, исполняет эти песни для бойцов на фронте, для раненых в госпитале, на благотворительных концертах в мире. В мире, который борется бок о бок с нами. С Украиной.

Важен каждый, кто пережил оккупацию. Кто держал на площадях украинский флаг. Кто до сих пор в оккупации, но держит наш флаг так, чтобы оккупант не нашел. Кто ждал и кто дождется Украины. Кого ранили, кто потерял конечности, но не потерял себя. И главное, что мы все тебя не потеряли. Кто пережил плен. У кого забрали свободу, но не волю. Кто не потерял Украину в себе. Кто вернулся и продолжает биться. И те, кто вернется. Обязательно.

Все, кто доказал: все нужные, все важные – и люди, и действия, и слова. Ибо мы все сделали так, что когда один говорит: "Слава Украине!", весь мир отвечает: "Героям слава!"

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