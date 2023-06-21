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Латвія відправляє в Україну всі свої гелікоптери – прем'єр-міністр

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 16:30
Латвія відправляє в Україну всі свої гелікоптери – прем'єр-міністр - Фото
Криш'яніс Каріньш (Фото - скріншот з відео)

Латвія продовжує надавати суттєву військову та гуманітарну допомогу Києву, і зараз завершує підготовку всіх своїх гелікоптерів для відправлення в Україну. Про це сказав прем'єр-міністр країни Криш'яніс Каріньш.

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Каріньш заявив у Лондоні на міжнародній конференції з відновлення України, що уряд Латвії витратив понад 1,3% національного ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% – лише на військові потреби.

"Усі наші ракети Stinger зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, зараз ми перефарбовуємо останні, що залишилися, щоб вони були придатні до використання і мали гарний вигляд – ми відправляємо їх в Україну", – сказав прем'єр.

За його словами, "у Латвії ніколи не мали ілюзій щодо Росії", і тому ще в листопаді-грудні 2021 року уряд країни ухвалив рішення відправити Україні ПЗРК Stinger. Системи прибули в Україну лише за день до початку повномасштабного вторгнення, і стали одним із чинників, які завадили росіянам захопити злітні майданчики.

Каріньш сказав, що латиші як нація "розуміють українців". Він зазначив, що всі говорять про цінність свободи, демократії та верховенства права, але борються за ці цінності саме українці. "Українці – це борці за свободу, а ми зараз ті, хто боротьбу за свободу підтримує", – заявив прем'єр.

Каріньш також наголосив, що необхідно не лише збільшувати підтримку України, а й повністю інтегрувати її до Євросоюзу та НАТО.

Сергій Бережний
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