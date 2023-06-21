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Латвия отправляет в Украину все свои вертолеты – премьер-министр

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 16:30
Латвия отправляет в Украину все свои вертолеты – премьер-министр - Фото
Кришьянис Кариньш (Фото - скриншот из видео)

Латвия продолжает оказывать существенную военную и гуманитарную помощь Киеву, и сейчас завершает подготовку всех своих вертолетов для отправки в Украину. Об этом сказал премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

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Кариньш заявил в Лондоне на международной конференции по восстановлению Украины, что правительство Латвии потратило более 1,3% национального ВВП на все виды помощи Украине, из которых более 1% – только на военные нужды.

"Все наши ракеты Stinger сейчас в Украине. У нас есть флот вертолетов, сейчас мы перекрашиваем последние оставшиеся, чтобы они были пригодны к использованию и хорошо выглядели – мы отправляем их в Украину", – сказал премьер.

По его словам, "в Латвии никогда не питали иллюзий относительно России", и поэтому еще в ноябре-декабре 2021 года правительство страны приняло решение отправить Украине ПЗРК Stinger. Системы прибыли в Украину всего за день до начала полномасштабного вторжения, и стали одним из факторов, которые помешали россиянам захватить взлетные площадки.

Кариньш сказал, что латыши как нация "понимают украинцев". Он отметил, что все говорят о ценности свободы, демократии и верховенства права, но сражаются за эти ценности именно украинцы. "Украинцы – это борцы за свободу, а мы сейчас те, кто борьбу за свободу поддерживает", – заявил премьер.

Кариньш также подчеркнул, что необходимо не только увеличивать поддержку Украины, но и полностью интегрировать ее в Евросоюз и НАТО.

Сергей Бережной
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Латвиявоенная помощьвертолетыКришьянис Кариньшstinger
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